Jesus Christ Superstar – Tutto il “glam” della settimana

C’erano anche Paolo Conticini, Alda D’Eusanio e Roberta Beta ad applaudire durante la premiere di Jesus Christ Superstar del Teatro Sistina di Roma.

Standing ovation e applausi scroscianti in occasione della prima di Jesus Christ Superstar. Il celebre lavoro di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice non subisce i segni del tempo. Nonostante i quasi 23 anni di successi. Grazie anche al grande lavoro artistico e produttivo di Massimo Romeo Piparo e della sua squadra. E all’indiscutibile eccellenza artistica del cast, primo fra tutti Ted Neeley, l’indimenticabile protagonista dello storico film del 1973.

Un incontro speciale che unisce due eccellenze della moda e della musica.

La voce dark di Amy Lee, frontwoman degli Evanescence, sceglie per il video del nuovo singolo “Speak to me”,una creazione alta moda firmata dal couturier Antonio Grimaldi. Nel videoclip del brano, che sarà la colonna sonora del film “Voice from the Stone” diretto dal regista Eric D. Howell con l’attrice Emilia Clarke, ispirato al romanzo di Silvio Raffo, l’artista è una ninfa dei boschi nel suo abito Antonio Grimaldi Couture sui toni dell’acquamarina.

Un appuntamento speciale presso Martino Midali Store di Torino di Via Lagrange 22/f con Veronica Pivetti per la presentazione del suo libro.

In ‘Mai all’altezza – Come sentirsi sempre inadeguata e vivere felice’, Veronica ricorda i traumi di una vita con la verve irresistibile di una scrittrice di razza, degna erede della migliore tradizione letteraria umoristica.

Tributo a Lelio Luttazzi a ‘Round Midnight.

Presso il ristorante vegetariano Il Margutta, a Roma, il penultimo appuntamento con il Margutta Jazz festival, organizzato da Tina Vannini e Ginasky Wop. Protagonista della serata è stato il napoletano Lorenzo Hengeller, la cui musica trae ispirazione dai protagonisti del canzoniere italiano negli anni ’30/’50. Durante il concerto il cantante, insieme a Dario Salvatori e Rossana Luttazzi, vedova dell’indimenticato maestro, lo ha ricordato al ritmo di Jazz e Swing. Tra gli ospiti, anche l’attrice Antonella Elia.

Nel quartiere di San Lorenzo, a Roma, è di nuovo in scena ApeRIVER.

Sul palco di Marmo, questa volta, Walter Fontana, fondatore e leader dei Lost, la boyband che ha segnato una generazione di adolescenti con la piattaforma MySpace. Fontana ha presentato l’ultimo lavoro da solista dal titolo Sono Qui. Intervallando inediti a più noti pezzi della band. Si sono poi susseguiti i giovani gruppi Demian e i più rock Elephants & Castles. E ancora Noemi Smorra e Luca Bellanova. Arriva anche Pino Quartullo, accolto dal giovanissimo Andrea Palmieri. In tarda serata nel locale si vedono anche Federico Zampaglione e i Tiromancino.

L’antica magia dell’Oriente rivive nel quartiere Coppedé a Roma.

Tra le mura della galleria romana SpazioCima l’artista Yuriko Damiani presenta le sue delicate e colorate creazioni. Tra draghi e farfalle, fiori e tanti simboli della cultura nipponica. Piatti, vasi e centrotavola di rara bellezza, realizzati artigianalmente e dipinti con colori puri e oro 14 carati. Ospiti del vernissage anche la Band “Oltre Project” (Francesca Fusco voce, Luigi Tresca sax soprano, Lorenzo Apicella pianoforte e arrangiamenti). Prosegue contemporaneamente l’esposizione di Piero Petracci, visitabile sino al 28 aprile.