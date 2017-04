La Luna in bellissimo trigono dona ottimo umore e vi predispone al contatto gioviale, cosa che in questi ultimi tempi rifuggite con determinazione. Sarà piacevole ogni forma di condivisione, di convivialità, a patto di non stancarvi troppo: Marte ancora in quadratura richiede tempi di recupero supplementari

colore: Bianco Dorato

Oval, Ku