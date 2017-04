La Luna in quadratura fino a domani favorirà l’introspezione, cosa non negativa, ma in contrasto con il clima vacanziero, cui saprete comunque corrispondere con ottime energie fisiche. Riuscirete a tenere ritmi sostenuti, tra appuntamenti e spostamenti, pur ascoltando in sordina sentimenti e dubbi passeggeri

colore: Verde Germoglio

Motion Graphics, Airdrop