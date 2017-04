La Luna in positivo sestile aumenta in voi l’empatia, il desiderio di contatto, il piacere della buona conversazione. Disponibili, ma di certo ipersensibili, per via di Marte in quadratura, quasi quasi tentati da una giornata in intimità, più che da situazioni affollate. Rifuggite la confusione se potete

colore: Verde Camouflage

Patty Smith, Easter