Bellezza capelli: 8 falsi miti da sfatare

Il fascino passa anche dalla testa. Bellezza capelli: ne sappiamo davvero abbastanza? La fretta è nemica così come la disinformazione. Spesso si tende a consultare internet per avere consigli su come prendersi cura del proprio aspetto. Non sempre però ciò che si legge corrisponde alla verità.

Bellezza capelli: tra verità e falsi miti

A tale proposito è intervenuto l’Huffington Post che ha voluto fare luce su tutti quei falsi miti che bisognerebbe sfatare quando si parla di capelli.

Asciugarli all’aria è meglio

Uno studio ha rivelato che asciugare i capelli all’aria aperta può essere dannoso. Quando sono bagnati, infatti, assorbono l’umidità presente nell’aria e tendono a gonfiarsi. Il rischio è quello di danneggiarli ritrovandosi a fare i conti con il tanto odiato effetto crespo. La soluzione migliore? Usare il phon per il 75 % dell’asciugatura.

Dire forfora equivale a cute secca

La forfora è un problema comune a molti uomini e donne. A causarla potrebbe essere un lievito noto come Malassezia furfur che prolifera sul cuoio capelluto portando alla formazione di antiestetici fiocchi bianchi. Per prevenire si può optare per uno shampoo medicato.

Tagliare i capelli li fortifica

La crescita dei capelli avviene dal cuoio capelluto. La frequenza del taglio non ha nulla a che vedere con la velocità con cui i capelli crescono. Ogni quanto bisognerebbe spuntarli per eliminare le doppie punte? Ogni 8-12 settimane.

Lo stress fa venire i capelli grigi

Avere i capelli sale e pepe è in gran parte determinato dalla genetica e dall’invecchiamento. Con l’età si produce meno melanina, molecola responsabile del colore naturale. Questo fa sì che i nuovi capelli possano crescere grigi (con un minimo di melanina) o bianchi (senza melanina).

Legare i capelli li rovina

Portare, spesso, trecce a trama fitta o la coda di cavallo tenuta ferma da elastici stretti può creare una tensione tale da causarne la caduta. Bisogna andarci piano con le acconciature. Basta allentare la presa.

Risciacquare i capelli con l’acqua fredda chiude le cuticola

Spesso gli hair stylist tendono a lavare i capelli con acqua ghiacciata perché ritengono che così facendo si chiudano le cuticole del capello. Sbagliato. Meglio investire sulla texture optando per un buon balsamo. Così facendo sarà possibile avere una chioma bella e lucente.

Più li spazzoli più sono sani

Spazzolare i capelli con troppa frequenza può renderli crespi e, a lungo termine, può stressare le lunghezze e addio bellezza capelli. Meglio farlo quando necessario e con delicatezza, partendo dalle punte fino ad arrivare alla radice. Lentamente.

Cambiare spesso lo shampoo

Ogni shampoo fornisce un risultato diverso. Uno potrebbe dare volume, un altro potrebbe idratare i capelli aridi etc. Cambiare prodotto è una questione di preferenze personali. Se non si notano cambiamenti eclatanti, perché forzare le cose? Funzioneranno come hanno sempre fatto.