Borse colorate: l’arcobaleno sotto braccio

Che la bella stagione porti sempre con sé una ventata di colore è un’argomentazione alquanto scontata. Ma che le borse si entusiasmino e si tingano con la tavolozza dell’arcobaleno lo è un po’ meno. Gli accessori, spesso relegati al ruolo di ‘complemento’ e pertanto declinati in colori neutrali che si abbinano con tutto, hanno invece un carattere nuovo e variopinto questa primavera estate 2017. Grazie a capsule collections e linee speciali di borse colorate che esaltano l’animo più divertente dei marchi luxury.

Borse colorate dall’animo divertente

‘A Fancy Day’, la nuova capsule di borse Ballin è l’emblema dell’accessorio divertente, stravagante, ma che non dimentica di omaggiare l’heritage del marchio. Linee contemporanee per le borse icona di Ballin. Arricchite dai colori vivaci e dalle fantasie geometriche che evocano i movimenti artistici post moderni anni ’80. Nuance pastello e grafiche black and white. Amal, borsa icona del brand, è proposta in diverse misure, dalla più grande alla versione micro, affiancata dalla pochette Sunnydale con tracolla. Il dettaglio lingotto, posto frontalmente, cambia colore in base agli abbinamenti tra le stampe geometriche e il patchwork cromatico di azzurro, rosa, verde e giallo pastello.

Spring attitude

Primavera pastello anche per le nuove proposte Badura. La designer Aleksandra Badura tinge i materiali preziosi con sfumature inedite, vestendo di nuovo la borsa Candy. L’iconica borsa da postino colora i pellami di un fresco lilla e un sofisticato viola. Con interni a contrasto da scegliere tra diverse tonalità di colore, per avere una borsa il più possibile personale. Il concept di Badura è che le borse sono come diamanti. Uniche, universi a sé stanti, costruite architettonicamente e geometricamente in modo ben definito. Ispirandosi al mondo delle gemme che diventano uniche grazie alla trasformazione degli artigiani, Badura punta su una visione estetica di cura estrema del dettaglio.