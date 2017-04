Cala il desiderio sessuale, soprattutto nelle donne

Mal di testa vero o presunto, o stanchezza. Queste sono alcune delle scuse più usate dalle donne in una relazione quando non hanno voglia di fare sesso. Attenzione, sono dei luoghi comuni. Anche se in parte è vero. Un terzo di loro afferma infatti di essere meno interessate al sesso rispetto ai loro rispettivi partner. Calo sessuale anagrafico? Non solo…

Secondo i sociologi, le donne moderne sono coscienti di essere stanche soprattutto dopo una giornata di lavoro. E viene considerato un rapporto normale quello in cui l’uomo ha più voglia mentre la donna è meno interessata.

Calo sessuale, il sondaggio

È stato condotto un sondaggio su 5000 persone tra i 16 e i 65 anni. La ricerca è stata fatta dalla Open University e dall’Huddersfield University. Si è scoperto che le coppie parlano del loro desiderio sessuale. Perché? Questione di testosterone. La quantità nelle donne è dieci volte inferiore rispetto agli uomini. Il desiderio nella donna cambia in base al ciclo mestruale, l’ovulazione, la menopausa. Nell’uomo non varia così in modo evidente.

Jacqui Gabb, sociologa di fama internazionale esperta di tematiche legate alla costruzione dell’intimità e professoressa della Open University, si è pronunciata in merito. La Gabb ha detto: «la cosa veramente interessante è che le coppie sostengono che le differenze nella frequenza sessuale e il desiderio sono solo parte integrante del ciclo della relazione e sono accettati come non particolarmente significativi».

Dunque, le coppie sembrano essere aperte al compromesso

Condividendo i sentimenti, vengono individuati i problemi. Così una coppia si prende meno sul serio e parla apertamente di situazioni che potrebbero sembrare imbarazzanti.

Il sesso è una componente importante. Sia chiaro. La Gabb afferma che tuttavia il 33% delle donne dichiara che i loro partner vogliono avere più rapporti rispetto a loro. La percentuale cambia quando la relazione è all’inizio, con una donna su cinque. Tuttavia, dopo ad esempio 16 anni, quasi la metà delle donne riconosce che il desiderio sessuale cala.

Dall’altro fronte, solo un uomo su dieci ha sottolineato un calo sessuale. La sociologa infatti ha affermato: «gli uomini vogliono fare più sesso più spesso».