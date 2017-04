Light design come arte contemporanea

Evocative, ricche di riferimenti, di significato, frutto della collaborazione tra menti creative e produttori eccellenti. Le opere di light design presentate al Salone del Mobile 2017 si collocano certamente nel mondo dell’arredamento. Ma sono inevitabilmente attratte anche da quello dell’arte.

Artlight: il light design emozionale

‘Artlight, from design to emotion’ è il tema di Venini, storica vetreria di Murano che ha portato le proprie opere di light design ad Euroluce. Dal 1921, l’azienda racconta i colori e le suggestioni del vetro attraverso la creatività dei designer più acclamati. Carlo Scarpa, Gio Ponti, da Gae Aulenti, Tapio Wirkkala, Monica Guggisberg, solo per citarne alcuni. In particolare, per la partecipazione ad Euroluce Venini ha voluto omaggiare Ettore Sottsass. Con una collezione di lampade ri-editate da alcuni progetti degli anni ’80 e ’90. Volumi netti e dettagli grafici s’intrecciano per dare forma alle lampade Kiritam, Ratrih, Darpanah, Bhusanam E Nopuram.

I riflessi di luce del vetro sono protagonisti di un gioco inaspettato che si rivela in Lou. Collezione caratterizzata da un vezzo, il pinnacolo rosso che ne definisce la sommità, firmata da Aldo Cibic. Tre modelli che puntano sull’effetto sorpresa: la lampada diventa un vaso e viceversa. Realizzata da Nicole Visonà e Sotirios Papadopoulos, la collezione Kokoon è invece il risultato di un percorso che ha coinvolto i ragazzi dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.

Versailles secondo Philippe Starck

Il light design sposa la manifattura del cristallo, e su di essi mette il cappello Philippe Starck. Il celebre designer ha collaborato con Baccarat, storica manifattura del cristallo e Flos, leggendario produttore di illuminazione di design. Nasce così Bon Jour Versailles, una collezione di lampade che “nasce dalla Storia e dall’Intelligenza Umana”. Due modelli, eredi della lampada Bon Jour di Starck e Flos e del candeliere Versailles di Baccarat. In cristallo e PMMA, giocano con le linee senza tempo di un passato iconico, e la precisione della tecnica moderna. Presente e futuro. Scienza e poesia.