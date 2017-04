Pranzo pasquale: la festa è in tavola!

Dopo aver addobbato la casa per le feste, è giunta l’ora di decorare anche la tavola per il pranzo pasquale

ORGANIZZARE IL PRANZO PASQUALE

La domenica di Pasqua è arrivata e sicuramente tutti avrete già pronto il menu per il pranzo pasquale. Alcuni avranno già l’agnello in forno e il goloso profumo della torta al formaggio che si diffonde per l’intera casa. I più estrosi ed anticonvenzionali usciranno invece dai classici schemi della tradizione, con ricette più originali. Ad ogni modo, qualunque siano le prelibatezze che porterete in tavola, le decorazioni a tema non devono assolutamente mancare!

APPARECCHIARE LA TAVOLA PER IL PRANZO PASQUALE

Già tempo fa, vi avevamo dato alcuni consigli per addobbare la vostra abitazione per la Santa Pasqua. Così come il Natale, anche questa festività può essere una buona occasione per impreziosire la nostra casa di addobbi graziosi ed accoglienti. Oggi bisogna invece pensare al pranzo pasquale e ad apparecchiare la tavola al meglio. Centrotavola e segnaposto sono i due elementi che ci consentiranno, con facilità, di creare la giusta atmosfera. Giocando con questi accessori, infatti, non sarà necessario avere delle tovaglie o dei servizi speciali. Basterà scegliere un buon coordinato di tessili e porcellane, anche bianchi, avorio o di colori pastello, da personalizzare poi con le nostre decorazioni pasquali.

UOVA, COLOMBE E CONIGLIETTI

I classici simboli della Pasqua, facilmente utilizzabili per impreziosire la tavola, sono le uova, le colombe, i coniglietti. Le uova lesse possono essere dipinte e messe in una ciotola, un nido, una boule di vetro, un’alzatina, etc. come centrotavola. Oppure, ognuna in un piatto con un po’ di tulle alla base, possono diventare un elegante segnaposto. Colombe e coniglietti possono essere realizzati con del cartoncino per i segnaposto. Oppure possiamo cucinare dei golosi biscotti in questa forma, in pastafrolla o colorata pasta di zucchero.

UNA TAVOLA AL NATURALE PER IL PRANZO PASQUALE

Se non avete tempo di dipingere le uova o realizzare dei lavoretti con il cartoncino, ispiratevi alla natura. Basteranno fiori freschi, qualche erba aromatica, un nastro di rafia, uova di quaglia, per creare deliziose decorazioni. A centrotavola un bel vaso di fiori colorati, come tulipani e narcisi, renderà la tavola allegra e solare. Qualche vasetto di erbe aromatiche darà invece un tocco più country o shabby al nostro pranzo pasquale. Con un fiocco di rafia avvolgiamo forchetta e coltello nel tovagliolo, poi posizioniamolo al centro del piatto. Decoriamo la composizione ponendogli accanto due piccole uova di quaglia lesse. Oppure un ramoscello di lavanda o timo, legato al fiocco.