Riprendono quota le energie fisiche, nel giro di pochi giorni in netto rialzo. Conviene sfruttare la giornata anche per riposare, visto che Mercurio è dissonante, almeno per la prima decade, e non consente virtuosismi nella conversazione. Probabilmente vi piacerà cercare un po’ di silenzio

colore: Verde Camouflage

Simon & Garfunkel, The Sound of Silence