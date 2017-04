Aspirina anti-acne: la maschera che ti fa bella

L’acido acetilsalicilico, meglio noto come aspirina, tutti lo conosciamo. Le sue proprietà analgesiche, antinfiammatorie e antifebbrili lo rendono uno dei farmaci più usati. E’ un rimedio a cui si è soliti ricorrere per alleviare dolori come il comune mal di testa e sintomi influenzali.

Ma non solo. Anche la bellezza potrebbe giovarne. A quanto pare, infatti, l’aspirina sarebbe utile per realizzare trattamenti casalinghi finalizzati a purificare la pelle, attenuando le macchie, brufoli e punti neri.

Aspirina come cura contro l’acne

Come riporta il Daily Mail, spesso molte persone, anche in età adulta, si trovano a fare i conti con l’acne. Non è infatti una prerogativa dell’età adolescenziale. Come si può risolvere il problema senza dover ricorrere a farmaci?

A fornire una risposta è stata la skin therapist Nataliya Robinson: a suo avviso un rimedio economico ed efficace per avere una pelle perfetta si trova proprio tra le mura domestiche, nella credenza della cucina o in bagno.

“Pur vivendo in Unione Sovietica, all’età di 13, l’aspirina è stato il mio ‘miracolo fai da te’. Facendo tesoro di ingredienti semplici facilmente reperibili in casa, ho realizzato una maschera per combattere le macchie. Nel 1980 in Unione Sovietica non c’erano così tanti prodotti per lo skincare” – ha raccontato l’esperta. Nataliya ha dunque deciso di condividere il suo rimedio con tutti coloro che non vogliono più vivere una situazione di fastidio e disagio.

Maschera di bellezza fai da te

Come fare? La ricetta è semplice. Basta frantumare una compressa di aspirina (non gassata) con un cucchiaino andando ad aggiungere un po’ d’acqua. Applicare questa soluzione direttamente sulla parte interessata lasciandola agire per circa 15-20 minuti. Risciacquare poi il tutto con dell’acqua tiepida.

Sarà così possibile non solo liberare i pori ostruiti ed eliminare le cellule morte ma anche attenuare rossori e infiammazioni che, come per magia, diventeranno meno visibili.