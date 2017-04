Cosa mangiare quando si flirta: ce lo dice l’esperto

Cosa mangiare quando si flirta? Non è detto che sia così scontato saper ordinare durante i primi appuntamenti di una possibile storia. Insalata fra i denti a parte, i cibi scelti indicano molto di noi. E possono gettare le basi di quella che potrebbe diventare una storia. Il galateo vuole che non ci si abbuffi. Ma sarebbe sbagliato anche mangiare come un “uccellino”. A prescindere dal comportamento a tavola, uno spunto su un potenziale menu ci viene fornito dall’esperto di relazioni Ar’nie Krogh. Al Daily Mail spiega come ordinare equivalga un po’ a scegliere l’amore. Una “carta” che dalla gola si riflette al cuore…

Cosa mangiare quando si flirta: i cibi sì

Ordinare un piatto a base di curry piccante è un buon inizio. Anche se non tutti opterebbero per questa scelta, Krogh spiega come possa dimostrarsi un vantaggio. Ci mostreremmo audaci, sicuri di noi e pronti ad affrontare qualunque pericolo. Il curry è particolarmente speziato, gustoso e se aggiungiamo il piccante, siamo a cavallo. Altro vantaggio? Il mix di spezie orientali è un potente afrodisiaco. Pizza e hamburger sono adatti a dare un’immagine divertente. In base a chi avrete di fronte deciderete se mangiarli con le mani o con le posate. Di sicuro – se molto conditi – optate per coltello e forchetta: non rischiate fastidiose colature di olio o mozzarella dalla bocca!

Se volete un’altra idea di cosa mangiare quando si flirta, non dimenticate la pasta. L’esperto assicura che un buon piatto di spaghetti alla bolognese assicura il successo. Si tratta di una scelta sana e ordinandolo si dà l’impressione di essere amanti della vita. Non accanitevi sul sugoso piatto, assaporatelo, consumatelo con garbo. In questo modo sembrerete propensi a gustare ogni aspetto della vita. Compreso il più intimo…

Cosa mangiare quando si flirta: i cibi no

Al primo posto fra i cibi da evitare l’insalata. Se si ordina, si può dare l’impressione di stare a dieta. O di tenere fin troppo al vostro peso. Quando si è in “amore”, cibo e chili di troppo non contano. Un incontro di sguardi o corpi è dettato dal solo desiderio. E questo va al di là dell’aspetto fisico. La chimica che si crea quando si flirta deve basarsi sulla comunicazione verbale, visiva, tattile. Un’insalata è un piatto freddo che nulla ha a che fare con l’eros o l’empatia. Ciò che è importa è abbandonare il controllo e lasciarsi andare. Se proprio volete dare un’immagine “light”, optate per una carne alla griglia o un pesce al forno.

Cibi elaborati non hanno mai un impatto positivo sulla nostra immagine. A meno che non si sia scelto un ristorante gourmet, in cui piccole porzioni consentono di fare nuove esperienze, lasciate stare trippa o bagna caoda! Anche la minestra è bandita: non vorrete fare la figura dei “malaticci”.

Per quanto riguarda l’etichetta, regolatevi in base al ristorante. Se siete in un africano, potrete tranquillamente mangiare con le mani. Al Giapponese mangiate con le bacchette e non dividete i bocconi. Per il resto ci affidiamo al buon gusto: dritti, gomiti fuori dal tavolo e boccone portato alla bocca (non piegatevi sul piatto)!