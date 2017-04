Parco di Pinocchio a Collodi: una gita fuori porta

IL PARCO DI PINOCCHIO

Il Parco di Pinocchio a Collodi è una tappa ideale per una gita in famiglia nelle terre della Valdinievole. E’ un parco dedicato, attraverso questo amatissimo personaggio e il suo libro, ai bambini, alla loro cultura, alla loro fantasia. Ma non solo. Lungo il suo percorso sono rievocati luoghi e personaggi della storia del burattino attraverso la mano di grandi artisti e architetti. Fra questi, Emilio Greco, Venturino Venturi, Pietro Porcinai, Giovanni Michelucci e Marco Zanuso hanno lavorato per celebrare il capolavoro di Carlo Collodi. Inaugurato nel 1956, fin dal suo originario progetto il parco non è stato dunque concepito esclusivamente come mero luogo di divertimento.

COSA FARE AL PARCO DI PINOCCHIO

I visitatori del Parco di Pinocchio sono per la maggior parte famiglie con bambini che hanno fra i 3 e gli 11 anni. E’ un parco dedicato alla scoperta, all’osservazione, alla meraviglia grazie anche a laboratori didattici. C’è inoltre il Museo e la Biblioteca Virtuale di Pinocchio. E, ancora, le giostre d’epoca, i contastorie coi i loro burattini e i percorsi avventura. Un vero e proprio luogo da fiaba per grandi e piccini.

I DUE PERCORSI AVVENTURA

Pinocchio è uno scavezzacollo e, non contento del percorso a sorpresa nel suo Parco, si è inventato due percorsi avventura. Si chiamano Vola Sul Fiume e La Nave Pirata. Sono dedicati ai visitatori che hanno compiuto 5 anni e hanno la… giusta misura (da 100 a 150 cm di altezza). Ci si può quindi scatenare in tutta sicurezza attorno al torrente! E senza spese aggiuntive oltre al biglietto d’ingresso al Parco.

VISITA GRATUITA AL PARCO DI PINOCCHIO

Ogni giorno dell’Open Week è organizzata una visita guidata gratuita al Parco con un limite di 35 partecipanti (due viaggi di navetta). Gli ingressi sono su prenotazione al n. del Giardino Garzoni 0572 427314. Oppure presso la biglietteria anche il giorno stesso dalle 9:00 alle 10:30. Il punto di ritrovo è davanti all’ingresso del Giardino Garzoni a Collodi.