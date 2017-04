Targa Florio: una delle più antiche gare automobilistiche

La Targa Florio è, insieme alla Mille Miglia, una delle più antiche gare di auto del mondo. La sua 101 esima edizione va in scena da giovedì 20 a domenica 23 aprile. Luogo di partenza ed arrivo: Piazza Verdi a Palermo. Ecco dunque tre giorni di gara incredibile per il primo appuntamento con il Campionato Italiano Grandi Eventi. Tutto nasce da Vincenzo Florio, un ricco palermitano armatore e produttore di vini. Tra le sue altre passioni c’erano anche le auto. Sin dal 1906 Florio ha applicato le sue doti imprenditoriali nella creazione e organizzazione del trofeo automobilistico in Sicilia con corsa sul circuito delle Madonie Il suo sogno era quello che la propria opera continuasse anche dopo la sua morte. Come se fosse una sfida con il tempo. Ancora oggi questa sfida è non solo più viva che mai. Ma gode anche di un successo crescente.

TARGA FLORIO: EDIZIONE 2017

Questa edizione infatti prevede anche una serie di eventi in contemporanea distinti tra loro. Tra questi spicca il Ferrari Tribute. L’invito è aperto ai clienti Ferrari con vetture di ogni tempo che saranno impegnati in una gara di regolarità lungo lo stesso percorso che ha visto le gesta di grandi piloti del passato. Il percorso toccherà la splendida località di Taormina, Aci Castello, Catania e la splendida piazza Armerina con i suoi mosaici. Per proseguire verso Cefalù, Monreale, Castellamare del Golfo e la zona archeologica di Segesta.

La gara Classica è l’erede più prossima della mitica “a Cursa”. Si tratta di una competizione di regolarità storica dal percorso disegnato tra città e campagne, coste e montagne. Su tutto lo sfondo di un passaggio spettacolare che tocca alcuni caratteristici centri legati alla famosa corsa dal “Grande”, “Medio” o “Piccolo” Circuito delle Madonie. Molti sono gli appassionati desiderosi di partecipare alla Targa Florio. Anche per far parte del lato moderno della Sicilia più sportiva. C’è chi la corre per la prima volta, chi è presente a tutte le edizioni e ogni anno si ripresenta sulle strade.

Qualche nome di spicco? Muhtar Kent (Presidente Coca Cola Company), John Elkann, Jean Todt, Jacky Ickx (ex Pilota Ferrari) sono stati tra i protagonisti della Targa Florio. Tra gli annunciati protagonisti di quest’anno figura Arturo Merzario, ex pilota di Formula 1. Tra gli italiani Antonio Perfetti e Augusto Costantini. Sandro e Filiberto Brozzetti. Nino Vaccarella e Ciccio Liberto, il famoso calzolaio palermitano che ha realizzato scarpe da corsa per i più grandi piloti del panorama internazionale.