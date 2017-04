L’umore riprende decisamente quota con l’appoggio della Luna, ora in bel trigono in segno di Terra, perfetta per riprendere un armonica gestione delle emozioni, con sicurezza e sensibilità. Non è detto che tutto ciò sia visibile, ma di certo sentirete di aver ripreso il controllo sulla vostra mente. Fondamento di ogni successo autentico

colore: Argilla Bianca

The Police, Roxanne