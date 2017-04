Coachella style: diamo corda alle sneakers

Impazza il Coachella style. Come non sentirne le vibrazioni? La bella stagione diffonde nell’aria quell’irrefrenabile voglia di festa e allegria. Il discorso vale tanto per il guardaroba quanto per le calzature. Anche i piedi, infatti, hanno bisogno di leggerezza. Il calendario è ricco di eventi festaioli. Ovviamente serve il look appropriato. Niente mise esagerate, la semplicità premia.

Un esempio? Il Coachella Music and Arts Festival, un festival musicale che, a tutti gli effetti, è una sorta di passerella in quanto richiama l’attenzione di modelle, blogger e fashion icon di fama internazionale. Tutte sono volate in California per prendere parte a questo spettacolare evento in programma nei weekend del 14-16 e 21-23 aprile. Data la visibilità, avere il giusto outfit è un dovere oltre che un piacere. Lunga vita al Coachella style!

Il Coachella style influenza Superga

Il look che va per la maggiore? Lo stile hippie e quello boho-chic sono un must per tutte le celebrities che sono solite sfoggiare short in jeans, crop top e frange in ogni dove. Lo dimostrano bellezze come Chiara Ferragni e Alessandra Ambrosio che, ormai, sono di casa. Anche se non tutte hanno modo di volare negli States per partecipare alla festa, perché non prendere ispirazione per il proprio outfit? Che sia una festa in spiaggia o un pool party, a vestire i piedi ci pensano loro, le Superga. Un mito intramontabile.

Per la Primavera/Estate 2017 a fare breccia nel cuore delle fashioniste sono una nessuna e centomila soluzioni. Come il modello 2790 proposto in varie colorazioni e materiali.

A ognuna il suo stile: chi ama il colore, ecco le Superga 2790 con tomaia in cotone, zeppa multicolor e suola (alta 4 cm) in gomma naturale vulcanizzata mentre, per un outfit più romantico, c’è la fantasia floreale con zeppa in corda o ancora ecco la tomaia in tessuto rigato a rete.

Waiting for “Summer of Love” by Victoria

L’amore è nell’aria a San Francisco. E’ proprio qui che, il prossimo giugno, avrà luogo il 50esimo anniversario del Summer of Love. Pace, amore e libertà: è questo il leitmotiv del maxi raduno. Tutti nella patria degli hippy con Victoria, storico brand nato in Spagna nel 1915.

Il suo animo green da sempre lo contraddistingue. Le sue scarpe, infatti, sono fabbricate senza l’utilizzo di prodotti tossici. Ad avere la meglio sono tessuti naturali, freschi, traspiranti e riciclabili come il cotone spagnolo e il caucciù naturale.

In vista dell’estate, Victoria gioca l’asso nella manica presentando una nuova linea di sneaker realizzate in tessuti naturali e grezzi come il cotone e la raffia, perfetti per vivere con lo spirito giusto le atmosfere hippie del famoso raduno. I nuovi modelli si presentano come un ibrido tra la classica sneaker e l’espadrillas da cui riprende design e materiali.

Ogni scarpa è sì stilosa ma anche pratica. Un esempio? Le sneaker con zeppa in iuta naturale e tessuto lurex lucido con lacci asimmetrici. O ancora quelle in iuta naturale e tessuto con stampa boho. Il tutto Made in Spain. Ovunque ci si trovi, che il party abbia inizio!