Cosa indossare in viaggio. Consigli utili

Vestirsi in modo appropriato per i viaggi aerei significa sapere quello che torna comodo e le cose più pratiche per i cambiamenti di temperatura. Non è sempre facile. Ma ci sono sette elementi che, oltre alla comodità, possono rivelarsi essenziali e donare un certo stile. Ecco cosa indossare in viaggio…

Vestirsi a strati.

L’aereo è spesso un insieme di microclimi. Dalla pista inondata dal sole che provoca non poca sudorazione alla cabina artica. Cosi per combattere il disagio dei cambiamenti è necessario vestirsi a strati. Una sciarpa in cotone lavabile grande abbastanza per essere raddoppiata e avvolgente in caso di freddo è un must. E poi pashmine, scialli, cardigan felpe, gilet e giacche leggere sono perfette. E’ anche possibile piegare o arrotolare capi morbidi come giacche di cotone per usarli come cuscini di fortuna durante il volo. Inoltre, più strati si hanno addosso meno sono da mettere nel bagaglio. Utili gli articoli che si possono ben sistemare in borsa o nel bagaglio da mettere sotto il sedile o nelle cappelliere.

LE COSE MIGLIORI DA INDOSSARE IN AEREO

Tessuti traspiranti

Cosa indossare in viaggio. Mantenere il confort e la pulizia in volo si può: indossando tessuti traspiranti che permettono all’aria e all’umidità di passarci attraverso. Via libera dunque a lino, seta e cotone. I tessuti che non permettono la circolazione dell’aria provocano sudore sulla pelle. E con tutta probabilità donano la sensazione di sentirsi sporchi più velocemente. Ci sono tessuti artificiali traspiranti che sono un’ottima soluzione.

Calze o collant a compressione

Molti medici raccomandano, soprattutto alle donne in gravidanza, di indossare le calze a compressione anche per evitare i rischi di trombosi. Ma devono essere una scelta anche per un viaggiatore senza prescrizione medica perché a tutti aiutano la circolazione sanguigna.

DALLE SCARPE ALLE GIACCHE: COSA INDOSSARE IN VIAGGIO

Scarpe comode e semplici

E’ meglio indossare scarpe estremamente comode. Facili da togliere e da mettere. Soprattutto in previsione dei controlli di sicurezza. Una marca da consigliare sono le Keds Skipper perle donne, Toms per uomini e donne o Tieks.

Giacche con tasche

Cosa indossare in viaggio. Sono sempre comode le tasche per mettere a portata di mano documenti, carte di imbarco e qualsiasi altro oggetto serva magari per ingannare l’attesa al gate di partenza.

Vietati indumenti attillati

Il maggior pericolo sui voli aerei sono i coaguli di sangue. Per ridurre il rischio di trombosi venosa profonda l’Università di Washington Medical Center raccomanda di evitare indumenti stretti, calze di nylon o calzini che lasciano il segno. Potrebbero infatti limitare il flusso del sangue attraverso le vene. Quindi bisogna lasciare i jeans skinny a casa ed optare per pantaloni meno stretti. O anche per gonne a campana o abiti larghi.

Qualcosa di elegante

Non è detto che bisogna gettare del tutto la moda fuori dal finestrino. Quando si tratta di vestirsi per un viaggio in aereo, infatti, l’ultimo pensiero è quello di essere alla moda. Perché ci si concentra più sulla praticità. Ma, mantenendo un po’ di comfort, si può strizzare l’occhio allo stile studiando in anticipo gli abbinamenti.