Kim Kardashian (s)vela un sensuale nude look

La nota socialite conferma il suo amore per gli abiti di Riccardo Tisci sfoggiando un look total white ai Fashion Los Angeles Awards. Parola d’ordine trasparenza

Kim Kardashian è una celebrità che tutti conoscono. Il suo nome è molto chiacchierato e il suo fisico non è da meno. Nonostante la minuta altezza la sua silhouette, così prorompente, non passa di certo inosservata. Sono state proprio quelle curve esplosive a renderla famosa in tutto il mondo.

Oggigiorno è una delle celebrità più popolari su Instagram là dove vanta la bellezza di 97,9milioni di follower. Ad attirare l’attenzione del pubblico dei social media sono sicuramente i suoi look, sempre molto audaci. La Kardashian, non c’è che dire, ama mettersi in mostra. I suoi outfit sono azzardati: scollature esagerate, mise aderenti, spacchi vertiginosi e quanto altro possa sottolineare la sua fisicità. Ostentare, anche a rischio di esagerare, è ormai parte del suo cv.

Kim Kardashian in Givenchy Haute Couture

Un nome un programma quello di Riccardo Tisci. Lo stilista non delude mai. E’ uno dei re dei red carpet. I suoi abiti vestono di unicità le star in tutti gli eventi più prestigiosi. Come dimenticare che fu proprio lui a disegnare l’abito nuziale di Kim per le sue nozze con Kanye West? A volte ritornano.

Ecco allora che, in occasione del 3° Fashion Los Angeles Awards tenutosi in quel di West Hollywood lo scorso 2 aprile 2017, la socialite ha indossato un long dress total white.

Kim e Tisci, il secondo sì

La parte di sopra è piuttosto casta. Niente scollature esagerate. Anzi, la maglia è accollata ed è resa elegante da ricami di perle e applicazioni di lana. Sotto un body in tinta che sottolinea le forme, il tutto velato da un tulle dall’effetto see-through. A completare la mise un paio di sandali scamosciati firmati Givenchy Haute Couture by Riccardo Tisci Fall/Winter 2011.

Quel sapiente gioco dall’effetto vedo non vedo, che copre e scopre allo stesso tempo, non fa che rendere l’outfit particolarmente intrigante e malizioso.

Sensualità, costi quel che costi

Essere provocante è la sua normalità. Anche in occasione della premiere del film “The Promise”, Kim ha indossato una mise molto sexy.

La scelta? Un abito in maglia oro della collezione Gianni Versace Couture. A caratterizzarlo, ancora una volta, niente scollature o spacchi ma, essendo super attillato, lascia poco spazio all’immaginazione.