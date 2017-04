Ricetta primaverile: riso con fragole e stracchino

L’INGREDIENTE Le fragole appartengono alla famiglia delle Rosacee e sono circa 12 le specie, di cui solo due crescono spontanee in Italia. Il frutto è ricco di vitamine, fibre e di polifenoli, eppure basso è l’apporto calorico, con zero grassi, zero sodio e zero colesterolo.

Altissimo il potere antiossidante, che supera di 20 volte quello di altri alimenti e un ricco contenuto di vitamina C rispetto agli agrumi. Importante anche l’apporto di calcio, ferro e magnesio, soprattutto per chi soffre di reumatismi e malattie da raffreddamento.

LA RICETTA Riso con fragole e stracchino

LA DIFFICOLTA’ media

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE – Riso Carnaroli 350 g, brodo vegetale 1 lt, uno scalogno, 90 gr di stracchino, 300 gr di fragole. Olio, burro e sale.

TEMPI DI PREPARAZIONE: 40 minuti

LO SVOLGIMENTO Per il brodo vegetale, bollite carote, sedano, pomodori e cipolle in acqua salata. Filtrate il brodo e tenetelo da parte. Sbucciate e tritate lo scalogno. Scaldate l’olio e fatevi appassire per 5 minuti lo scalogno. Versate il riso e fatelo tostare per altri 2-3 minuti.

Una volta che il colore sarà cambiato, sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare. Aggiungete il brodo ogni qualvolta che il liquido evapora. Portate a cottura il risotto. Lavate e tagliate a pezzi le fragole. Spegnete il riso e mantecate con stracchino e burro. Aggiungete le fragole e servite caldo.