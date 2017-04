Stile urbano in salsa sporty: sneaker ultralight

Sneaker in stile urbano che si trasformano in sportive. E viceversa. Le nuove proposte di Puma e Clarcks per la primavera estate 2017

Sempre più spesso le sneaker subiscono il fascino dello stile urbano, miscelandosi in alchimie e contrasti che affascinano sportivi e non. Da un lato Puma strizza l’occhio al mondo street con la nuova Fierce Strap. Dall’altro Clarks fa il percorso inverso, con la Triflow Form, una sneaker urbana ispirata all’universo sportivo. Il fil rouge è il lancio sul mercato di un prodotto trasversale, che non escluda a priori nessun tipo di potenziale acquirente. Anche se in fondo qualche differenza c’è.

Puma: training per sole donne

La nuova Fierce Strap flocking è una sneaker pensata per il training e per le donne. La testimonial è l’emergente Kylie Jenner, starlette della tv americana e sorellastra delle famigerate Kardashan. Una donna indipendente e intraprendente, amante del fitness, che tiene alla forma ma anche alla sostanza. Le nuove Puma hanno una struttura molto leggera, avvolgente, con la chiusura a strappo e una forma a tronchetto. Nello stesso tempo conferiscono al piede il sostegno corretto, ma senza impedire movimenti fluidi e liberi. La suola scanalata permette movimenti a 360 gradi, come quelli ispirati alla danza. La PUMA Fierce Strap Flocking è disponibile nei colori Peacoat-White, Quarry-White e Sparkling Cosmo.

Stile urbano. L’ibrido di Clarks

Da sempre Clarks è sinonimo di scarpa adatta a vivere in modo casual tutte le occasioni della giornata. Ma per la primavera estate 2017 lancia la Triflow Form, una sneaker ibrida. Nel senso che l’ispirazione è sportiva, grazie alla suola bianca realizzata in EVA e gomma e al peso molto ridotto. E anche per il sottopiede in Ortholite, che garantisce un’ottima ammortizzazione sotto la pianta del piede. Il design della tomaia in nabuk richiama però atmosfere più urbane e contemporanee. Riportando così la sneaker più vicina all’orbita del mondo Clarks. La Triflow Form viene proposta in tre varianti colore – blue , black e grey nabuck – ed è in vendita a 139 €.