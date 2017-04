Dal pomeriggio di oggi con la Luna nel vostro segno, che crea aspetti interessanti e favorisce il senso dell’opportunità necessario per cogliere al volo belle occasioni: Giove in durevole trigono ne offre parecchie. Entro un paio di giorni anche Marte si piazzerà in angolo armonico, offrendovi grandi energie psicofisiche

colore: Madreperla

Kraftwerk, Trans Europe Express