Cibi da mangiare in gravidanza e da evitare

CIBI DA MANGIARE IN GRAVIDANZA

Il periodo della dolce attesa è molto delicato ed è bene fare attenzione ai cibi da mangiare in gravidanza. La dieta della gestante deve essere variata, ricca di vitamine, proteine e tutti i nutrienti fondamentali allo sviluppo del feto. Verdure, frutta, carni magre e carni rosse, pesce, formaggi magri, non dovrebbero mai mancare. Va però fatta molta attenzione ai metodi di cottura e anche alla selezione degli alimenti. Alcuni, infatti, vanno accuratamente evitati perché potenzialmente dannosi per il nascituro.

CIBI DA MANGIARE E DA EVITARE

Se è vero che le verdure sono un’ottima fonte di fibre, vitamine e sali minerali, è altrettanto vero che possono essere pericolose. Chi non è immune alla toxoplasmosi, infatti, deve fare molta attenzione al loro lavaggio. Specialmente quando si consumano crude, le verdure vanno messe a bagno con acqua e bicarbonato o amuchina. Vanno risciacquate più volte, sfregando la superficie per eliminare eventuali residui di terriccio. E’ assolutamente consigliato sciacquare anche le verdure già lavate e pronte. Le verdure cotte presentano meno problemi poiché l’alta temperatura uccide i batteri.

CIBI ASSOLUTAMENTE SCONSIGLIATI

La carne cruda, il pesce crudo e gli insaccati, ad eccezione del prosciutto cotto e della mortadella, sono assolutamente da evitare in gravidanza. Se le uova cotte sono sicuramente fra i cibi da mangiare durante la dolce attesa, vietante invece le uova crude. E dunque tutte le preparazioni come maionese, salsa olandese, dolci che le impiegano. Ad esempio il tiramisù o lo zabaione, oppure la crema gelato se l’uovo non è pastorizzato. La pastorizzazione e l’abbattimento sono due processi che consentono l’uccisione dei batteri. Tuttavia, per stare assolutamente tranquille, consigliamo di fare qualche piccolo sacrificio ed evitare gli alimenti a rischio. Specialmente se vi trovate in ristoranti che non conoscete.

Tra gli alimenti sconsigliati in gravidanza troviamo anche la liquerizia. Alcuni studi hanno infatti dimostrato che la sua assunzione può essere dannosa per il feto. Vietate anche bevande alcoliche e l’uso smodato di caffè, tè o bevande con caffeina. Sono sconsigliati anche i formaggi a pasta molle, specialmente gorgonzola, brie, etc. In generale, andrebbe comunque evitato lo junk food. Dite addio agli hot dog fumanti dei chioschetti sulla strada, potrete riassaporarli il prossimo anno!