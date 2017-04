Designer per passione: gli italiani di oggi

Pur non essendo professionisti del settore, gli italiani si confermano un popolo di designer per passione, molto informati ed attivi

ITALIANI POPOLO DI DESIGNER PER PASSIONE

Ristrutturare ed arredare casa con stile e competenza è un’abitudine sempre più diffusa fra gli italiani, che si rivelano un popolo di designer per passione. A confermarlo è anche l’ultimo sondaggio effettuato dal noto sito di arredamento Dalani.it. I risultati rivelano infatti un elevato grado di conoscenza del settore e dei suoi protagonisti. Unitamente ad un ricorso sempre maggiore al Web per trovare nuove idee con cui arredare la casa.

I MOTIVI CHE MUOVONO I DESIGNER PER PASSIONE

Avere una dimora accogliente è l’aspirazione principale (77%) dei nuovi designer per passione. A questa motivazione si aggiunge l’originalità di decorazioni e complementi (47%), ma anche la comodità (36%). Pochissimi, invece, desidererebbero vivere in un ambiente lussuoso (3%). Infine, nel definire la casa dei sogni, il 35% ha optato per la villa moderna con piscina, seguita da un cottage rustico con pergolato. Una casa in grado di offrire una dimensione outdoor piacevole è, dunque, in cima ai desideri della maggioranza.

IL SONDAGGIO DI DALANI.IT

Al sondaggio, online sui profili Facebook e Instagram di Dalani.it, hanno risposto 400 persone. E’ emerso che i nuovi designer per passione cercano ispirazione nel web. Con una netta prevalenza di Instagram (43%), seguito da Facebook e dai blog. In tanti consultano anche le riviste specializzate (64%), mentre pochi chiedono il parere degli esperti. Fra gli oggetti di design più desiderati spiccano le luci, seguite da poltrone d’autore e sedie.

I partecipanti al sondaggio dimostrano anche una buona conoscenza dei principali protagonisti del settore. Fra gli architetti e designer nazionali, i più citati sono coloro che godono di fama internazionale. Da Renzo Piano e Massimiliano Fuksas, passando per Gae Aulenti, Matteo Thun e Michele De Lucchi. Gli stranieri sono capitanati da Philippe Starck, seguito da Karim Rashid e Marcel Wanders, seguiti da Patricia Urquiola e Zaha Hadid.

LE COMPETENZE DEI DESIGNER PER PASSIONE

I designer per passione amano arredare e organizzare la propria casa, prediligendo la combinazione di elementi appartenenti a stili diversi. Più della metà del campione (53%) conosce abbastanza bene il design d’interni. E’ inoltre in grado di individuare facilmente le differenze. Interrogati sugli stili di arredamento, molti hanno espresso la loro preferenza per il Nordico. Segue il Glamour, con colori classici come il grigio e il crema, impreziositi da elementi in oro o argento. Infine emerge lo stile Rustico, tipico delle case di campagna e particolarmente adatto alla bella stagione.