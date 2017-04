In giornata la Luna passa in dispettosa opposizione, quindi l’umore cambia, si fa strada una certa sospettosità, che renderà meno fluide le relazioni interpersonali. Entro due giorni però, tanti saranno i cambiamenti positivi in grado di farvi tornare il sorriso generoso che tutti amano in voi

colore Blu Royal

Amy Winehouse, Mr Magic