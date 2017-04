Maria Sharapova compie 30 anni: auguri campionessa!

Giro di boa per la campionessa che tornerà in campo a fine aprile

Maria Sharapova è nata il 19 aprile del 1987 a Njgan’ in Russia, precisamente nella Russia siberiana occidentale e oggi compie 30 anni. Una data molto importante non solo per questioni anagrafiche, ma soprattutto perché il compleanno arriva pochi giorni prima di un’importante data. Il 26 aprile Maria, Masha per i fan, tornerà a giocare a tennis dopo uno stop di 15 mesi dovuto alla positività dei controlli anti-doping. Un compleanno quindi doppiamente importante per la Sharapova icona, tennista e personaggio pubblico sempre di grande carattere.

Maria Sharapova: le parole che segnano il suo ritorno

“Ho ricevuto il mio regalo di compleanno l’anno scorso quando ho saputo che sarei tornata a giocare ad aprile – ha rivelato pubblicamente Masha – Questa è stata la prima cosa che ho detto alla mia famiglia. Se c’era qualcosa che avrei voluto per il mio compleanno, era questa. Ritornare a giocare a tennis è il miglior regalo possibile”.

Del resto quando hai fatto della tua passione la tua vita professionale è difficile rimanere fuori dal circuito per circa 15 mesi. Come molti campioni infatti la parabola sportiva di Masha comincia giovanissima. E il suo stile in campo si è distinto per aggressività e determinazione come hanno avuto modo di sottolineare alcune colleghe sportive del calibro di Monica Seles.

Maria Sharapova: la mini-biografia

Marija Šarapova è nata in Siberia e inizia a giocare a tennis all’età di 4 anni. All’età di 6 incontra la sportiva Martina Navrátilová. La campionessa le consiglia di iscriversi alla nota Accademia di Nick Bollettieri in Florida e così farà Maria. Presso il polo sportivo di Bollettieri si sono formati negli anni tennisti del calibro di Andre Agassi e Serena Williams.

L’esordio in un torneo del circuito Slam avviene nel 2003; il torneo è quello degli Australian Open. Da lì non ci sono freni alla carriera di Masha. Diventa la prima tennista russa della storia a raggiungere la posizione numero 1 del campionato femminile professionistico nel 2005. Sarà di nuovo numero uno a fasi alterne, l’ultima volta nel 2012.

Maria Sharapova e la moda

Masha ha costruito negli anni un vero e proprio impero legato alla sua immagine. Le caratteristiche fisiche della tennista la rendono quasi una modella mancata. Masha è alta quasi un metro e novanta ed è longilinea rispetto alle altre tenniste dotate di una struttura muscolare più massiccia. Per questo il suo rapporto con la moda e la pubblicità e da sempre molto stretto. Grazie agli sponsor la Sharapova è oggi detentrice di un patrimonio che la rende la tennista più pagata al mondo. Il suo nome è stato usato per brand dalla fame internazionale come Tiffany & Co e Canon. La sponsorizzazione inoltre non sembra essere stata toccata dallo scandalo doping, e numerosi marchi sono pronti a tornare in campo insieme al rientro della tennista. Buon compleanno quindi e buon inizio, da zero, per la campionessa russa!