Occhiali estivi: è il blu il colore del momento

C’è chi pensa che il rosa sia l’unico colore in grado di fare tendenza durante la bella stagione. E invece no. Il blu è pronto a dare filo da torcere. Soprattutto per quel che concerne gli occhiali estivi. “Quanto più il blu è profondo, tanto più fortemente richiama l’uomo verso l’infinito, suscita in lui la nostalgia della purezza e infine del sovrasensibile. Esso è il colore del cielo, come ce lo immaginiamo quando sentiamo il suono della parola cielo” – disse l’illustre Wassily Kandinsky, uno dei grandi maestri della pittura astratta.

Occhiali estivi: lunga vita al blu

Come dargli torto? Questa tinta, così elegante e discreta, è perfetta per dare un tono chic, ma allo stesso tempo casual, agli accessori. Gli occhiali da sole più cool del momento, infatti, si sono vestiti di nuovo. Sono un vero asso nella manica in quanto si adattano tanto alle bionde quanto alle more e alle rosse. E non solo. Vanno bene con un jeans ma anche con un tubino bon ton.

Nel blu dipinto di blu con Face à Face

Ad assecondare tutte coloro che vogliono colorare di blu il proprio outfit è il noto brand francese Face à Face. La sua collezione eyewear estiva propone la gettonata tonalità nella versione più intesa: il blu elettrico.

A dimostrarlo sono modelli come Bocca Divine, una montatura decisamente glamour con frontale blu effetto marmorizzato e astine nere. Non è da meno Bocca Minty, un occhiale da sole in blu marmorizzato con aste in metallo dorato.

Il mood ha fatto gola a tanti stilisti che l’hanno inserito nelle loro collezioni Primavera/Estate 2017. Chi l’ha detto che il blu è un colore troppo serioso? Niente di più falso. Tommy Hilfiger, nella nuova collezione di occhiali da sole e da vista, punta alla donna sofisticata.

Come ostentare la propria femminilità? Semplice, indossando occhiali dalla forma cat-eye. I modelli vantano aste movimentate da un pattern macro-stripes verticali bianche e blu, patch “Love” e lenti blu sfumato. Il tutto non fa che rendere l’occhiale estremamente femminile.

Forme oversize per Max Mara

Tra gli occhiali estivi da non perdere figurano anche quelli firmati Max Mara che, invece, punta sull’oversize. Un esempio? Il modello dalla forma ovale in acetato. Il dettaglio Prism in metallo è ben visibile su entrambe le aste. Anche in questo caso il contrasto funziona: al blu notte sono abbinate delle lenti marroni. Il risultato? Eleganza pura.

Gli occhiali-gioiello di Jimmy Choo

Se in tante lo amano per le sue scarpe, i suoi occhiali non sono da meno: Jimmy Choo in quanto a stile e raffinatezza non delude mai. La sua risposta è Vivy, un modello dalla silhouette arrotondata. Non c’è che dire, la montatura è un vero e proprio gioiello.

A caratterizzarla è infatti un ricercato dettaglio composto da pietre preziose rimovibili, scintillanti Swarovski pronti a illuminare d’immenso l’outfit. Il binomio blu e oro funziona e urla eleganza: a darne prova gli inserti dorati sulle aste pronti a dare lucentezza al modello.