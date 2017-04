Presley Gerber, la celebrità arriva in un attimo

Fino a pochi mesi fa era semplicemente ‘il figlio di’. Oggi è uno dei modelli più richiesti dai brand di moda. La celebrità è arrivata in un attimo per Presley Gerber, sulla cui genetica in ogni caso nessuno aveva dubbi. Il figlio primogenito di Cindy Crawford e di Rande Gerber (magnate con un passato da modello) ha improvvisamente scoperto la notorietà, ed è destinato ad aumentarla. Ha ‘solo’ 267 mila followers su Instagram, ma scommettiamo che nel giro di pochi mesi triplicheranno?

Presley Gerber, il destino nella moda

Nessun brutto anatroccolo che è diventato cigno: Presley Gerber era bellissimo da bambino, ed è bellissimo oggi, diciassettenne. Ma l’avvicinarsi all’età adulta gli sta sicuramente dando una mano. Rispetto alla sorella Kaya, che è un clone quindicenne della madre, già da tempo sotto l’occhio dei riflettori, Presley assomiglia al papà. Salvo sfoggiare con orgoglio quel tratto distintivo che ricorda tanto la mamma top model: il neo a lato della bocca.

In un momento in cui i ‘fratelli di’ e i ‘figli di’ stanno ormai raggiungendo un’età in cui il tempo del successo personale è arrivato (pensiamo al fratello di Bella e Gigi Hadid Anwar, al fratellino di Bar Rafaeli On, alla figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis Lily Rose Depp), Presley si ritaglia un importante spazio tra i più desiderati. In pochi mesi, lo abbiamo visto comparire sulle campagne pubblicitarie di Dolce e Gabbana, di Calvin Klein, in tantissimi redazionali di moda. Comincia a sfilare sulle passerelle newyorkesi, e Tommy Hilfiger ne ha già fatto un’icona. A tal proposito, durante l’evento fashion The Daily Front Row a Los Angeles, Presley Gerber ha indossato un completo monopetto blu navy Tommy Hilfiger Tailored. Accompagnato da una camicia bianca e sneakers blu, tutto della stessa collezione.