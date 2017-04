Venere in bel trigono in segno d’Acqua dona maggiore intensità al sentimento amoroso, affina la percezione dell’altro, guida l’immaginazione sul filo sottile della seduzione. Fino al pomeriggio di oggi il tono emotivo sarà lucidissimo, in grado di focalizzare al meglio il desiderio e di assolvere contemporaneamente gli impegni inderogabili…

colore: Quarzo Rosa

Madonna, Living for love