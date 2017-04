La Luna in positivo sestile vi predispone ai contatti umani con spirito non convenzionale, empatia e senso dell’opportunità. Nel frattempo Mercurio in moto retrogrado nel vostro segno – ancora per due settimane – segnala imprevisti, seccature dovute ad una certa distrazione. Cercate di coltivare chiarezza mentale e ordine, vi servirà moltissimo

colore: Argento

Keith Kenniff, Preservation divine