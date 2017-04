Warner Bros. Hilary Swank ha preso quasi 9 chili di muscoli per Million Dollar Baby. New Line Cinema Ryan Reynolds ha messo su 11 chili per Blade Trinity e li ha poi tenuti anche per The Green Lantern. Warner Bros. Tom Hardy ha preso quasi 14 chili per interpretare il Bane de Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno. Universal Pictures Renee Zellweger si è sottoposta ad una dieta da 4000 calorie al giorno per Che pasticcio, Bridget Jones! FX Ewan McGregor sovrappeso e calvo per la terza stagione di Fargo. Warner Bros. Matt Damon ha messo su quasi 14 chili per il film The Informant! Warner Bros. Quattordici chili anche per George Clooney in Syriana. Media 8 Entertainment Charlize Theron ha preso più di tredici chili per Monster e li ha persi subito dopo la fine delle riprese. Warner Bros. Bradley Cooper ha preso ben 18 chili per il film American Sniper. Columbia Pictures Christian Bale è un vero camaleonte. Per il film American Hustle ha preso quasi 20 chili, mentre per interpretare L'uomo senza sonno ne ha persi 27. Black Bear Pictures Matthew McConaughey è arrivato ad odiare la pizza e per il suo ruolo in Gold - La grande truffa ha preso oltre 21 chili ed è apparso completamente trasformato. FX Rob McElhenney ha passato 5 mesi ad ingrassare per rendere il suo personaggio di C'è sempre il sole a Philadelphia più divertente. Ha messo su quasi 23 chili. DreamWorks Ryan Gosling ha preso più di 27 chili per il film Amabili resti. Come? Bevendo tantissimo gelato sciolto... United Artists Anche Robert de Niro è ingrassato di 27 chili, ma per una sola scena di Toro scatenato. Warner Bros. Vincent D'Onofrio ha preso quasi 32 chili per il suo ruolo di Palla di lardo in Full Metal Jacket. Per Kubrick questo e altro...

Attori ingrassati per un ruolo. La terza stagione di “Fargo” in arrivo il 19 aprile vedrà Ewan McGregor protagonista come non uno, ma due ben personaggi nella serie. Impossibile però riconoscere l’Obi Wan di “Star Wars” o il Renton di Trainspotting. McGregor ha infatti messo su qualche chilo e si rasato la testa. Il risultato? Un’altra persona. Guardare per credere.

Trasformazioni attoriali

Ewan McGregor non è stato certo l’unico attore a decidere di trasformarsi per un ruolo. Un sacco di attori hanno subito allenamenti estremi e diete a dir poco bizzarre per mettere su chili e muscoli per interpretare dei cattivi, dei pugili o degli agenti della CIA. Continuate a leggere per scoprire le 15 trasformazioni più incredibili di cinema e TV.

Fonte: Business Insider

