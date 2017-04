La Luna in splendido trigono favorisce un umore armonioso e facilita il contatto con gli altri. In questo momento è fondamentale chiarirsi bene gli obiettivi futuri per sfruttare al massimo le energie che Marte vi elargirà a piene mani a partire da domani. Anche Giove, sempre nel vostro segno, promette occasioni fortunate

colore: Bianco Candido

Michael Nyman, Sublime