Venere in bellissimo trigono vi rende più belli, e anche più disponibili al contatto amoroso, che siate in coppia o no. Anche la creatività resta un vostro atout, da giocarvi in ogni circostanza, offrendo soluzioni originali e dedicandovi a progetti nuovi. La chiave per le vostre realizzazioni sta nella costanza di piccoli passi. Tutti egualmente importanti

colore: Acqua

Kronos Quartet, The beatitudes