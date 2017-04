La Luna in dispettosa opposizione può innervosirvi, rendervi meno disponibili, di certo poco accomodanti con vi sta vicino. Eppure entro pochi giorni Venere rientrerà in bel trigono e Marte in positivo sestile, questo comporterà vistosi progressi in ambito sentimentale e concrete realizzazioni sul piano professionale. Mantenete la calma

colore: Indaco

Alim Quasimov, Rast