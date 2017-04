Fareste bene a dare gli ultimi ritocchi ai progetti in corso per sfruttare al massimo l’effetto facilitante del bel trigono di Marte, che si concluderà dopodomani. In ogni caso restano intense le energie disponibili, con l’ingresso del Sole in segno di Terra, vostro elemento naturale. Anche l’ostilità di Venere è in via di conclusione

colore: Rosso Vivo

Philip Glass, Einstein on the beach