Da oggi potete mettere il turbo ai vostri desideri, alle decisioni che attendevano realizzazioni concrete, alle passi i che stentavano a decollare: Marte in ottimo trigono in segno d’Aria starà nel vostro cielo per più di un mese. È tempo di agire, su tutti i fronti, con la leggerezza tipica del vostro elemento, pur lontana da ogni superficialità

colore: Azzurro Sconfinato

Avicii ft.Zayn Malik, Try