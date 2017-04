In serata la Luna si fa malandrina, scortata da una Venere sorniona, che aspetta solo un vostro cenno per dare inizio a nuove storie appassionanti, o per rinnovare con la giusta dose di romanticismo il rapporto di coppia più navigato. Ne guadagna anche l’andamento della vita sociale, più autentica e coinvolgente

colore: Bianco Lunare

IYES, Feelings