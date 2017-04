Compleanno Ambra Angiolini: la showgirl compie 40 anni

Compleanno Ambra Angiolini: quanti anni dareste all’ex conduttrice di Non è la RAI? 35, 36, al massimo 38? Invece no la showgirl e attrice compie il 22 aprile del 2017 cifra tonda: 40 anni. Un compleanno importante per un personaggio pubblico che ultimamente, parliamo di alcuni giorni fa, è tornata sotto l’occhio dei riflettori inventandosi un nuovo ruolo professionale. Ambra è infatti a partire da questa edizione nel cast del serale di Amici dove ha il ruolo di giurata d’eccellenza. Si tratta per la showgirl di un ritorno in pompa magna in televisione, il luogo che le ha regalato una celebrità precoce e un grande affetto da parte del pubblico. Anche se per anni la soubrette ha preferito il cinema. Ripercorriamo quindi alcuni momenti salienti della carriera dell’attrice e soubrette italiana.

Compleanno Ambra Angiolini: gli anni in TV

Ambra debutta nell’estate del 1992 in televisione nel programma di Gianni Boncompagni, scomparso recentemente, Bulli & Pupe. Dopo l’esordio entra nel cast della seconda edizione di Non è la RAI. All’interno della trasmissione le viene affidato un piccolo ruolo di conduzione in uno dei quiz dello show. Con questa piccola parte Ambra diventa popolare grazie a spigliatezza e umorismo spontanei con i quali fa presa sui telespettatori. Grazie alla sua popolarità nella terza edizione del programma conduce interamente la trasmissione anche se guidata tramite un auricolare dalla voce di Gianni Boncompagni. Ambra nell’esperienza di Non è la RAI si distingue per talento vocale e presenza sul palco tanto che negli anni successivi prenderà parte a trasmissioni musicali e inciderà nel corso della sua carriera ben 4 album in studio. Successivamente parteciperà a trasmissioni del calibro del DopoFestival di Sanremo nel 1996 e Sanremo Top.

Ambra Angiolini e il cinema

Dopo la radio e la TV la showgirl scopre il cinema. Nel 2007 debutta in Saturno contro di Ferzan Ozpetek nel ruolo di una donna problematica ma dotata di tanta ironia. A partire da questo momento Ambra si dedicherà prevalentemente al cinema. Lavora in alcune pellicole di successo come Immaturi e 7 minuti di Michele Placido. Poi, il ritorno in TV con Amici, dove la sua verve ma soprattutto l’ironia garbata le hanno permesso di ritagliarsi un ruolo delicato in una trasmissione molto amata. Come dire, a 40 anni si ricomincia tutto dall’inizio con una nuova scommessa professionale. Auguri Ambra!