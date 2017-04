Dieta del super metabolismo, la più amata dalle star

Come sbarazzarsi dei bagordi pasquali? Bastano 4 settimane per perdere 10 kg: parola della nutrizionista delle celebrities

Pasqua e Pasquetta sono passate. Dopo aver fatto uno strappo alla regola tra pranzi in famiglia e scampagnate a base di uova, colombe e grigliate varie, è ora di tornare alla normalità. Alimentazione in primis. La prova costume è ormai vicina. Ingannarsi ripetendosi che si ritornerà al regime il famoso “prossimo lunedì”, non serve. Rimandare non è mai una soluzione, la questione va presa di petto, e di pancia verrebbe da dire. La risposta potrebbe essere nella dieta del super metabolismo.

Dieta del super metabolismo: come funziona

La parola dieta mette di cattivo umore tutte quelle persone che hanno qualche rotondità di troppo e dovrebbero perdere dei chili. Pensare di dover pesare gli alimenti leva il gusto di mangiare. A dare una speranza è lei, Haylie Pomroy “la donna che sussurra al metabolismo” come lei stessa ama definirsi. A suo avviso esiste un rimedio in grado di assicurare un calo di peso rapido senza digiunare.

Parliamo della nutrizionista cara a star come Jennifer Lopez, Reese Witherspoon, Cher, Raquel Welch e Robert Downey Jr. Proprio a lei vanno i meriti della dieta del super metabolismo: “Allenando in modo opportuno il metabolismo stimolerete meccanismi che, bruciando, costruendo e riparando, vi permetteranno di ottenere il massimo dai vostri sforzi” – ha detto la Pomroy stando a quanto riporta l’Huffington Post.

Mangiare bene per riattivare il metabolismo

Come funziona? Innanzitutto c’è da dire che non si patisce la fame. Quello proposto è un particolare regime alimentare suddiviso in 3 fasi. In tutto sono previsti tre pasti principali e due spuntini. Fondamentale attenersi alla tabella di marcia. La chiave di volta non sta nelle quantità ma nel rispettare delle precise combinazioni. A ogni giorno corrispondono infatti degli alimenti specifici. Questa rotazione sistematica, a quanto pare, è in grado di dare i suoi frutti. Così facendo si va a risvegliare il metabolismo. Il risultato? Secondo la Pomroy, in sole quattro settimane, sarebbe possibile perdere 10 kg.

4 settimane di dieta per perdere peso

Si inizia dal lunedì e si tenta di calmare l’organismo portandolo a trasformare gli alimenti in energia piuttosto che accumularli ergo, per due giorni, ci si concentra su cereali e frutta. Nella seconda fase l’obiettivo è trasformare il grasso accumulato in muscoli. Ecco allora che il menu privilegia proteine magre. Via libera alle carni bianche. Nella terza fase si introducono i “grassi buoni” ovvero l’olio extravergine d’oliva e la frutta secca. Terminato il ciclo si ricomincia di nuovo proseguendo per 4 settimane. Come saperne di più? Tutto è messo nero su bianco nel suo libro “La dieta del supermetabolismo” (Sperling & Kupfer).