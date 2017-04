Candice Huffine (@candicehuffine), 32 anni, è ila fondatrice del Progetto Start, un'iniziativa di corsa per le donne. Ha anche sfilato alla New York Fashion Week.

Barbie Ferreira Barbie Ferreira (@barbienox), 20 anni, è stata moldella per marchi come ASOS, Missguided e Aerie di American Eagle.

27 anni, Danielle Brooks è modella ma anche fra le protagoniste della serie cult Orange Is The New Black. Ha promosso la campagna di sensibilizzazione #ThisBody.

Denise Bidot (@denisebidot), 30 anni, nel 2016 ha fondato il movimento There is No Wrong Way to be a Woman".