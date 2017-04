Uomini e film a luci rosse: binomio infelice per le coppie

Uomini e film a luci rosse: una storia vecchia, trita e ritrita. Ormai a guardare il porno sono anche molte donne. Una sorta di pratica all’erotismo con cui la maggior parte di coppie o single convive abitualmente. Ma la scienza rivela che il troppo guardare fa male. Male alle coppie, almeno. Gli uomini che godono regolarmente di film a luci rosse sono i più insoddisfatti delle loro relazioni.

Uomini e film a luci rosse: insoddisfazione nei rapporti

Su Human Communication Research appaiono i dati di ricerche incrociate sul tema porno-soddisfazione. Gli scienziati della Indiana University e della University of Hawaii, hanno pubblicato i risultati di uno studio condotto a marzo su ben 50 ricerche effettuate in 10 paesi diversi.

Esaminando i dati provenienti da più di 50.000 persone, è risultato che i maschi abituati al porno, sono spesso insoddisfatti delle loro relazioni. Corpo e autocompiacimento non sono dunque paragonabili a incontro erotico e appagamento con la partner. Tradotto: il piacere con il porno supera quello con la compagna.

Chi fino ad ora pensava che i film a luci rosse fossero solo un piacevole svago per gli uomini, deve ricredersi. Il fatto di superare con le immagini qualsiasi tipo di immaginazione sotto le lenzuola, rende il momento del sesso poco appagante. È come accontentarsi di briciole quando hai visto una torta al cioccolato…

Uomini e film a luci rosse: non come le donne e il porno

Il gentil sesso non ha invece problemi con le immagini hard. L’immaginario femminile non si lascia dunque “distrarre” da materiale pornografico, se non per l’aumento dell’eccitazione. Probabilmente il desiderio delle donne non riflette esigenze dettate dall’hard. E questo è un dato interessante, visto il crescente interesse femminile verso i film a luci a rosse.

All’inizio di aprile PornHub, uno degli aggregatori di video hard più conosciuto, ha rivelato che le donne sono più inclini a guardare il porno on-line. Se i maschietti gradiscono computer e tv, il gentil sesso predilige smartphone e tablet. La ricerca dimostra che l’80% delle donne visita siti porno dal proprio apparecchio cellulare. Mentre gli uomini che utilizzano in questo senso i loro tablet o smartphone sono appena il 69%.

Nel suo report annuale, PornHub ha scoperto che il 26% dei suoi visitatori è composto da donne. Il Sudafrica è il Paese in cui il traffico è più alto (91%), seguono gli Stati Uniti con l’89% e il Regno Unito e il Pakistan con l’86%. Ma c’è di più: il 78% dei Millennials (tra 18 e 34 anni) lo guarda sul proprio cellulare. E in questo caso sono indifferentemente maschietti o femminucce.