Aspetti dissonanti per via di transiti di stagione cercheranno di ostacolarvi: qualche inghippo potrebbe provocare ritardi e nervosismo. La quadratura di Marte potrà avere un effetto bloccante sulle iniziative personali e rispetto ad una sana gestione dell’aggressività. In sintesi: potreste mandare a quel paese più di qualcuno

colore: Blu-Indaco

Max Bering, Life