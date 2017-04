Bermuda, che passione! Da giorno o da mare

Se da sempre vi solletica ma non siete sicuri di come indossarlo. Se l’estate scorsa vi aveva convinto, fiero cavalcatore delle passerelle, ma ancora non eravate del tutto sicuri di poterlo chiamare ‘glamour’. Se avevate bisogno della conferma di un guru dello stile. Se questo tentennamento tra ‘sì’ e ‘no’ vi rimbalza in testa, sappiate che in questa stagione il responso è certamente positivo. Il pantalone corto chiamato bermuda trionfa, sia nella moda mare che nello streetwear. Soprattutto per lui, ma anche per lei.

Bermuda come swimwear

La collezione di costumi da bagno Invicta estate 2017 ruota tutta attorno al bermuda. Per uomo, per donna e per bimbo. Modelli pensati per vivere la spiaggia (o la piscina) in totale comfort e libertà, ma soprattutto con cromie frizzanti e vivaci. In tessuto 100% poliammide, il bermuda del brand si contraddistingue per i colori sgargianti, le stampe multiforme, dal floreale alle righe passando per pois e camouflage. I costumi bermuda donna e bimba sono dotati di cintura interna in colore contrasto royal lampo e bottone in vita. Mentre quelli uomo e bimbo hanno cintura in vita o elastica con coulisse in colore contrasto e un taschino sulla parte posteriore destra con bottone a pressione.

Bermuda per tutti i giorni

U.S. Polo Assn. propone per la primavera estate 2017 diversi modelli di bermuda maschile da portare di giorno, nelle occasioni rilassate ma sempre con una certa ricerca di stile. Il brand immagina un outifit composto da polo con stampa geometrica, pullover sulle spalle e bermuda in cotone per un look evergreen, casual ma sempre ricercato. Oppure, un paio di bermuda con camicia in denim a manica lunga. O ancora, un pantaloncino abbinato ad una polo portata con camicia in lino aperta, il tutto con colori vivaci e primaverili sui toni del rosa.

Aeronautica Militare propone un diverso mood, per un uomo metropolitano e contemporaneo. Una collezione forte e decisa, che trae ispirazione dal mondo del volo unendo quello dello sportswear. E realizzata prestando estrema cura ai dettagli, alle lavorazioni artigianali e alla qualità dei materiali. Non a caso, i pantaloni in cotone sono stati resi più resistenti grazie ad una lavorazione ad intreccio. I colori della collezione sono come da tradizione quelli dell’abbigliamento militare: bianco, blu, verde nelle sfumature fango e salvia. I bermuda, vengono proposti in un leggero camouflage.