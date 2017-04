Finalmente pronti all’azione, con il favore di Marte in stimolante trigono in segno d’Aria, la cui caratteristica naturale è la leggerezza. Ora la riflessione non è piu motivo di stasi, di incertezza, ma al contrario, diventa guida alla decisione. Vi muoverete con naturale efficacia. E convinzione

colore: Rosso Vivo

Lisa Gerard, Now we are free