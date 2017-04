Venere e Luna in doppio trigono vi rendono in grado di vivere avventure sentimentali emozionanti – sempre che non siate già in coppia… La sensibilità, in voi già intensa, in questi giorni appare potenziata, quasi medianica: fidatevi dell’intuito, restate connessi alle profondità di Anima

colore: Ultravioletto

Björk, All is full of love