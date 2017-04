Gommage fai da te per il cuoio capelluto

Bellezza e capelli. Per essere splendide basta uno scrub fatto in casa, un rimedio che permette di eliminare ogni impurità, forfora compresa

Quando si parla di gommage si pensa subito alla pelle del viso o del corpo. Questo rimedio, infatti, essendo leggermente abrasivo, aiuta a rimuovere le cellule morte. A quanto pare si potrebbe, e dovrebbe, estendere il trattamento anche alla testa facendo in modo che il cuoio capelluto ne possa beneficiare. Il fai da te è un’ottima soluzione. Realizzare un elisir di bellezza in casa non è difficile, anzi. E’ veloce, utile ed economico.

Gommage per il cuio capelluto

A cosa serve? Stando a quanto rivela la rivista femminile Marie Claire, andrebbe a riequilibrare la produzione di sebo e a stimolare la microcircolazione oltre, ovviamente, a eliminare ogni impurità. Alla vista, e al tatto, la chioma risulterà subito più brillante. Ebbene sì, tutte coloro che si ritrovano a fare i conti con i tanto odiati capelli grassi dovrebbero includerlo nella propria beauty routine. Non solo. E’ un vero e proprio toccasana per chi ha problemi di forfora.

Come prepararlo in casa

Il gommage andrebbe effettuato massimo due volte a settimana. Occhio a non esagerare, è comunque un trattamento abrasivo. Chi ha invece capelli normali, la frequenza si riduce a un trattamento al mese. Come realizzarlo? E’ possibile comprare prodotti già pronti oppure, chi ama sporcarsi le mani e scatenare la propria fantasia, può aprire la dispensa e reperire gli ingredienti giusti per realizzare un ottimo prodotto.

Per avere una capigliatura forte e brillante si può fare tesoro, ad esempio, di sale e olio vegetale. Un vero e proprio toccasana è il Tea Tree Oil: l’olio essenziale di melaleuca, grazie alle sue proprietà astringenti, permette di purificare il cuoio capelluto. Ottima anche l’accoppiata miele e zucchero.

I risultati? Una chioma brillante e sana

A prescindere dalla scelta prediletta, la modalità di applicazione è sempre la stessa. Si distribuisce il preparato sulla chioma che deve essere leggermente umida. Come riporta il sito di Jean Luis David, infatti, i capelli asciutti risulterebbero troppo pastosi ergo il prodotto sarebbe più difficili da distribuire. Una volta ripartito su tutti i capelli, massaggiare dolcemente per qualche minuto per poi risciacquare con acqua tiepida.