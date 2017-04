Stefano Accorsi, Raz Degan: simpatici o antipatici?

I personaggi in salita e in discesa

Stefano Accorsi, Raz Degan e gli altri personaggi più in vista della settimana. Chi è stato simpatico e chi antipatico?

Stefano Accorsi tra i simpatici

L’attore di L’ultimo bacio e Veloce come il vento è appena diventato papà di Lorenzo. Il piccolo avuto con la sua nuova compagna e moglie Bianca Vitali. I due si sono conosciuti sul set della fiction TV ‘1992’, e si sono messi insieme poco dopo. Nel 2015 il matrimonio e adesso un figlio insieme. Li dividono vent’anni di differenza d’età e il vissuto. Visto che lui ha avuto giù due figli dall’unione con Laetitia Casta e lei nessuno. Tuttavia come ha dimostrato l’attore, dopo una grande storia d’amore la vita continua. E le famiglie allargate possono esistere con buona pace di tutti i membri coinvolti. Auguri Stefano, ci stai simpatico.

Raz Degan. Dopo tanto digiuno finalmente l’attore ha vinto l’ultima edizione de L’Isola dei famosi. All’interno del programma e fin dall’inizio si è dimostrato personaggio in grado di far parlare di sé. Ha attirato polemiche e critiche ma alla fine si è dimostrato coerente con le sue scelte. E il pubblico lo ha per questo premiato. Simpatico Raz!

Morgan tra gli antipatici

Prima critica la televisione commerciale, poi accetta il ruolo di ospite all’interno della trasmissione Ballando con le stelle, show rivale di Amici nella lotta all’audience. Tutto questo polverone ci sembra solo un modo per continuare ad apparire in TV sulla scia della polemiche. Non è un bel segnale per un’artista intellettuale che fino a qui ha sempre difeso la qualità piuttosto che fare televisione in maniera scontata e banale. Quindi Morgan ci stai antipatico.

Belen Rodriguez. La showgirl continua a far parlare di sé visto che sarà nella nuova edizione di Selfie condotta da Simona Ventura. E chi c’è già nel cast della trasmissione? Proprio l’ex marito Stefano De Martino con il quale a volte si scambia frecciatine sui giornali a volte inni al rispetto. Ma questa storia d’amore ormai finita, non sarà stata cavalcata troppo da entrambi? Il pubblico è stanco della telenovela. Antipatica Belen.