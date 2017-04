Sta per concludersi l’opposizione di Venere, che in questo periodo può avervi riportato al passato, a riflessione silenziosa sui vostri desideri più autentici: fate tesoro di quanto compreso e godetevi le calde energie del Sole, ora in segno di Terra: cercatelo in questo fine settimana. Vi farà molto bene

colore: Giallo Sole

The Doors, Waiting for the Sun