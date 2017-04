Pronti all’azione, decisi, fiduciosi senza eccessi, cominciate a muovervi con maggiore naturalezza, non più bloccati dalle opposizioni di stagione, liberi di agire con maggior sicurezza e idee chiare. Prendersi cura del proprio corpo diviene conseguenza naturale e aumenta il vostro fascino più autentico

colore: Rosso Vivo

Tina Turner, Way of the world