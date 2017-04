Coachella mania: mood anni ‘70 dalla testa ai piedi

La festa più hippie dell’anno rende omaggio allo stile boho chic. Dalle zeppe alle sneaker passando per gli occhiali, gli stilisti hanno rispolverato il look Seventies

Impazza la Coachella mania. I social, nelle ultime settimane, non hanno fatto altro che far circolare foto di tutte le celebrities che hanno preso parte all’evento più cool di stagione. Chi non lo conosce? Dire Coachella significa volare in California pronti a catapultarsi in quel clima festoso che contraddistingue il festival musicale più fashion d’America.

Coachella mania: la moda del momento

L’evento fa tendenza e scuola allo stesso tempo. Tutte possono copiare quei look così cool che strizzano l’occhio alla moda Seventies. Dal passato al futuro i mitici anni ’70 non deludono mai e si confermano essere un mood vincente da imitare, soprattutto in vista delle vacanze estive.

La nuova collezione Primavera/Estate 2017 di Pony, marchio americano di sneakers e abbigliamento, conquista con modelli di ispirazione 70’s che provengono dai suoi archivi. Quelle che un tempo furono le calzature predilette da miti dello sport statunitense, come Reggie Jackson, tornano in scena per far girare la testa, ancora una volta, raccontando una storia di successo.

Pony, le scarpe dal sapore vintage

Sapore vintage quello rispolverato da queste calzature dedicate ai veri nostalgici. Parliamo di modelli come Topstar OX, disponibile in tre diverse colorazioni, ovvero bianco, rosso e blu e ancora Basic form Topstar Royal, nata in pelle bianca, chevron rossa e talloncino blu per poi proporsi nella versione canvas. Infine c’è Topstar Royal Emboss, una sneaker in suede blu con chevron bianco bordato rosso.

Frau Fx abbraccia lo stile hippie

L’estate di Frau Fx è all’insegna del flower power. A dimostrarlo sono calzature a metà strada tra lo stile hippie e quello boho chic.

Le forme rivisitano modelli presenti nell’archivio storico dell’azienda ma, oltre a fare tesoro della tradizione, la collezione aggiunge un pizzico di novità per rendere lo stile delle calzature moderno e sempre attuale.

Fiori, frange e borchie, direttamente dagli anni ’70, sono tornati in scena per ravvivare “pantofole” con zeppa e zoccoli in legno con tomaia in tessuto intrecciato su disegno esclusivo del Brand.

Trussardi rispolvera i mitici anni ’70

Un accessorio può fare la differenza? Ebbene sì. La coachella mania non risparmia l’eyewear. Trussardi propone un occhiale dalla forma tonda e lenti colorate chiare. L’accessorio è quello giusto per un look che rimanda ai mitici anni ’70.