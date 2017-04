Giornata del libro e dell’inglese: un’occasione per imparare

Nel 1996 l’UNESCO ha stabilito che il 23 aprile è la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore. Un’occasione per sottolineare l’importanza della letteratura, per promuovere la lettura, per celebrare gli autori. Alla stessa data corrisponde anche la Giornata Internazionale della Lingua Inglese, che, a sua volta, ci ricorda l’importanza di uno strumento (quasi) universale come le lingua di Shakespeare. La giornata del libro e quella dell’inglese sono la perfetta doppia occasione per ricordare come leggere possa aiutare nell’apprendimento delle lingue.

Giornata del libro e dell’inglese vanno a braccetto

La produzione letteraria in lingua inglese è pressoché infinita. Conta non solo autori britannici, americani, canadesi, irlandesi, australiani, neozelandesi. Include anche indiani, nigeriani, sudafricani, giamaicani. Scrittori madrelingua e provenienti da paesi dove l’inglese è la lingua ufficiale. Oltre a loro, un enorme bacino di scrittori pubblica in inglese per accedere ad un pubblico più vasto possibile. Secondo ABA English, scuola di inglese online che utilizza una metodologia basata sull’apprendimento contestuale, leggere libri in inglese è un efficace modo di imparare la lingua.

Niente intermediazione del traduttore, per cogliere davvero tutte le sfumature di una pagina. Niente attesa, nel caso di testi non ancora tradotti. Ma soprattutto scoperta di nuovi vocaboli, che, aiutati dal contesto, impariamo a capire ancor prima di aprire il dizionario. Apprendimento di espressioni metaforiche e modi di dire, che rimangono impresse nella mente ben più che una frase imparata a memoria. Se qualcosa non viene compreso, consiglia la scuola di inglese, è bene appuntarselo. E andarlo poi a cercare in un secondo momento, per non perdere il filo della narrazione.

Leggere in inglese permette di imparare in modo naturale, senza avere l’impressione di ‘studiare’. La lettura è un’esperienza piacevole, e mescolarla all’apprendimento è la chiave per fare progressi senza stress. Nella giornata del libro e dell’inglese, perché non metter mano ad un piacevole testo di narrativa in lingua? Naturalmente occorre distinguere i testi per livello di complessità, ma ci sono alcuni grandi classici, come Animal Farm di George Orwell, che non hanno bisogno di livelli avanzati di conoscenza per essere compresi.